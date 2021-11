Mann schläft am Steuer ein und fährt gegen Lastwagen

Ein Mann soll auf der Autobahn 8 nahe Leonberg (Kreis Böblingen) am Steuer seines Wagens eingeschlafen sein und ist auf einen Sattelzug aufgefahren. Der 35 Jahre alte Fahrer wurde am späten Freitagabend in seinem Auto eingeklemmt und zog sich schwere Verletzungen zu, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Wagen, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Wagen kam nach dem Aufprall im Grünstreifen zum Stehen. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

