Mann schlägt in Straßenbahn mit Nothammer auf Fahrgast ein

Ein Unbekannter hat in einer Mannheimer Straßenbahn mit einem Nothammer auf einen anderen Fahrgast eingeschlagen und ihn schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte der Angreifer den Nothammer in der Nacht zum Sonntag aus der Halterung gerissen und war damit grundlos auf einen 35-Jährigen losgegangen. An einer Haltestelle ließ er schließlich von seinem Opfer ab und stieg aus. Auch der 35-Jährige und seine Begleiterin gingen nach Hause. Der Mann trug bei dem Angriff allerdings Platzwunden davon, so dass eine Polizeistreife auf den Verletzten aufmerksam wurde. Der angetrunkene Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen des Angriffs.

Mitteilung