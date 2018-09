Mann schlägt in Bankfiliale zu und will in Auto flüchten

Ein Mann ist in einer Bankfiliale in Rastatt von einem Unbekannten ohne Vorwarnung ins Gesicht geschlagen worden. Anschließend versuchte der Angreifer mit einem fremden Auto zu flüchten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das 22-jährige Opfer hatte am Mittwochabend mit einem Verwandten auf einen frei werdenden Automaten gewartet, als der Mann demnach die Filiale betrat, sich vordrängeln wollte und dann unvermittelt zuschlug. Die beiden Männer verfolgten den Angreifer, der nach draußen geflüchtet und auf der Beifahrerseite in einen Wagen gestiegen war. Später stellte sich heraus: Den Fahrer des Wagens kannte er gar nicht.

Laut Polizei forderte der Unbekannte den Fahrer auf, loszufahren. Das tat dieser zunächst auch, stoppte aber kurz darauf. Dabei erreichten die Verfolger den Wagen und beschädigten das Fahrzeug beim Versuch die Beifahrertür aufzureißen. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß. Der 22-Jährige musste seine Wunden in einem Krankenhaus behandeln lassen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

