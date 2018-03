Ein 29-Jähriger hat in Künzelsau seine Ehefrau geschlagen und ist danach auf die hinzugerufenen Polizisten losgegangen. Die Frau hatte am Samstag angerufen und um Hilfe gebeten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Mann mit einem Gürtel auf sie losgegangen war und ihr mehrere Verletzungen zugefügt hatte. Da er das Haus nicht freiwillig verließ, wollte die Polizei ihn mitnehmen. Der 29-Jährige schlug und trat daraufhin um sich, wodurch ein Beamter und dessen Kollegin leicht verletzt wurden. Der 29-Jährige konnte den Angaben zufolge nur mit Pfefferspray gestoppt werden und wurde schließlich in eine Gewahrsamszelle gebracht.

