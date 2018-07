Mann schläft betrunken und mit laufendem Motor im Auto

Betrunken und bei laufendem Motor ist ein 31 Jahre alter Mann in Esslingen in seinem Auto eingeschlafen und von der Polizei geweckt worden. Ein besorgter Bürger hatte nach Auskunft der Polizei am Samstagmorgen angerufen und den schlafenden Mann gemeldet, denn dessen Fahrzeug stand mittig auf einer Straße. Nachdem die Beamten den 31-Jährigen geweckt hatten, versuchte dieser noch im Halbschlaf sein Fahrzeug wegzufahren. Dabei ließ er den Motor mehrmals aufheulen und rollte rückwärts auf den Streifenwagen zu. Wenige Zentimeter vor einem Zusammenstoß bremste er. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Der 30-Jährige ist nun seinen Führerschein los.

3. Meldung