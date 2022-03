Mann schießt auf Senior mit Schreckschusswaffe

Ein Mann hat in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) einen 80-Jährigen mehrmals mit einer Schreckschusswaffe angeschossen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 64-Jährige am Mittwoch dem Senior gefolgt sein und ihn beleidigt haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als sich der 80-Jährige umdrehte, soll der Verdächtige mehrmals mit der Waffe in Richtung Kopf und Brust des Opfers geschossen haben.

Der ältere Herr hielt seinen Einkaufskorb vor das Gesicht und trug „keine äußerlich sichtbaren Verletzungen davon“, heißt es weiter. Nachbarn überwältigten den Schützen und hielten ihn fest, bis die Polizei kam. Die Beamten ermitteln nun wegen Beleidigung und versuchter gefährlicher Körpverletzung. Die Hintergründe waren noch unklar. Ob der 80-Jährige tatsächlich unverletzt blieb, war ebenfalls unklar.

Pressemitteilung

© dpa-infocom, dpa:220317-99-560164/2