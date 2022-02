Mann sammelt zahlreiche Waffen und bekommt Polizeibesuch

Als haltlos hat sich der Verdacht des unerlaubten Waffenbesitzes gegen einen Mann in Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) erwiesen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden Ermittler am Montag 34 Gewehre, Pistolen und Vorderlader. Weil sie unbrauchbar waren, braucht der Sammler für ihren Besitz aber gar keine Genehmigung. Den Polizeiangaben von Dienstag zufolge waren zuvor Hinweise eingegangen, dass der Mann viele Waffen in seinem Haus horte.

Pressemitteilung

