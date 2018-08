Mann rettet Seniorin in Konstanz aus Haus voller Rauch

Ein Mann hat in Konstanz eine Frau aus ihrer brennende Küche gerettet. Brennbare Gegenstände auf dem eingeschalteten Herd hatten Feuer gefangen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 46-jährige Mann bemerkte das Feuer und schlug die Scheibe des Balkons ein. Mit einem Feuerlöscher unternahm er erste Löschversuche und zog die 74 Jahre alte Frau auf den Balkon. Sie kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Pressemitteilung der Polizei