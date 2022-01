Mann pinkelt vor Bäckerei und beißt Polizisten

Ein Mann im Rems-Murr-Kreis hat nach einem Platzverweis vor eine Bäckerei uriniert. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Mann aggressiv verhalten und wollte die Bäckerei in Weinstadt am Montag nicht verlassen. Trotz Platzverweises kam er eine halbe Stunde später wieder zurück und pinkelte vor die Bäckerei. Als die Polizisten den Mann in Gewahrsam nahmen, wehrte er sich und biss einem Beamten in die Hand. Auch während der Fahrt auf das Polizeirevier beleidigte und bedrohte der Mann die Ordnungshüter.

Mitteilung der Polizei