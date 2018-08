Mann ohne Erinnerung: Polizei hat erste Hinweise auf Identität

Die Polizei sucht weiterhin nach der Identität des Mannes mit Gedächtnisverlust, der sich nur daran erinnern kann, mit dem Fahrrad von Radolfzell am Bodensee nach Stuttgart gefahren zu sein. Nach einem öffentlichen Aufruf gingen jetzt erste Hinweise ein.

"Wir haben aktuell 14 Hinweise", sagt Jens Lauer, Sprecher der Stuttgarter Polizei. Unter diesen Hinweisen seien auch einige sehr gute gewesen, die auf die Identität des Mannes hindeuten könnten. "Wir stecken gerade in der Abklärungsphase und prüfen die Hinweise alle genau", sagt Lauer.

Der etwa 50 bis 60 Jahre alte Radfahrer hatte sich in der vergangenen Woche bei der Bahnhofsmission in Stuttgart gemeldet. Er konnte sich nur an die vorangegangenen drei Tage erinnern. In dieser Zeit sei er von Radolfzell nach Stuttgart geradelt. Darüber hinaus kann er sich an nichts erinnern. Noch nicht einmal an seinen Namen. Der Mann liegt momentan in einem Stuttgarter Krankenhaus, wo seine Amnesie beobachtet wird.

Die Polizei sucht nach Hinweisen zu diesem Mann. (Foto: Polizei)

In einer Datei bundesweiter Vermisstenfälle sei der Mann nicht gelistet, sagt Polizeisprecher Lauer: "Die Kollegen des Landeskriminalamtes haben die Daten abgeglichen, doch das führte in diesem Fall zu keinem Treffer." Der Mann sei also bisher nicht als vermisst gemeldet worden.

Ursache für Gedächtnisverlust völlig unklar

Noch ist völlig unklar, was die Amnesie ausgelöst haben könnte. Der Mann sei unverletzt, wirke glaubwürdig und gepflegt. Er spreche keinen Dialekt. Bei seiner Ankunft in Stuttgart am 9. August trug er dunkle Fahrradbekleidung. Sein Fahrrad, ein Mountainbike der Marke Stevens, ist auffällig blau-gelb lackiert. Der Mann hatte eine schwarze Umhängetasche mit persönlichen Gegenständen bei sich, allerdings keine Ausweispapiere.