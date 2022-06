Ein 38-Jähriger ist in Freiburg nach einem Streit mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte ein 29-Jähriger ihm am Vorabend am Bahnhof mehrere Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt. Der Schwerstverletzte sei stark blutend geflüchtet. Er sei von Passanten gefunden und erstversorgt worden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung werden ermittelt.

PM der Polizei

© dpa-infocom, dpa:220610-99-616888/3