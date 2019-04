Nach einer gemeinsam durchzechten Nacht soll ein Mann in Tettnang (Bodenseekreis) seinen Trinkpartner erwürgt haben. Der 38 Jahre alte mutmaßliche Täter sitzt seit Montag in U-Haft, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er soll das 59 Jahre alte Opfer am frühen Sonntagmorgen in dessen Wohnung bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Der Mann starb wenig später im Krankenhaus. Die Polizei war den Angaben zufolge unmittelbar nach der Gewalttat von Angehörigen alarmiert worden. Sie nahm den Verdächtigen am Tatort fest. Zur genauen Klärung des Tathergangs wurde eine Ermittlergruppe gebildet.

Polizeimitteilung