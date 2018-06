Bei einer Auseinandersetzung in Stuttgart ist ein Mann schwer verletzt worden. Polizisten fahndeten am Mittwochabend im Großraum Stuttgart mit Hochdruck nach den beiden mutmaßlichen Angreifern. Nach Polizeiangaben gerieten die drei Männer in Streit, als einer von ihnen mit einem Gegenstand verletzt wurde. „Dass ein Messer im Spiel war, können wir derzeit nicht ausschließen“, so ein Sprecher. Die Hintergründe der Tat waren zunächst noch unklar.