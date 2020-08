Mann muss wegen Mordes an Schmuckhändler lebenslang in Haft

Im Prozess um den Mord an einem Schmuckhändler aus Pforzheim ist ein 37 Jahre alter Edelsteinhändler zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Mann habe seinen Geschäftspartner aus Wut über einen von ihm angenommenen Betrug heimtückisch vergiftet, sagte der Vorsitzende Richter des Landgerichts Karlsruhe bei der Urteilsverkündung am Freitag. Verurteilt wurde der Angeklagte außerdem wegen Unterschlagung und Besitzes von Kinderpornografie. Der 37-Jährige hatte im Prozess behauptet, sein 57 Jahre alter Geschäftspartner habe das Gift bei einem Treffen am 21. Juni 2019 selbst zu sich genommen. Die Leiche des Mannes war in Frankreich gefunden worden. (Az.: 1 Ks 90Js7820/19).