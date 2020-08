Mann mit Messer schwer verletzt: 29-Jährige festgenommen

Nach einer Messerattacke auf einen Mann in Heilbronn ist eine 29-Jährige festgenommen und wegen versuchten Mordes inhaftiert worden. Die Frau soll einen 35-Jährigen in der Nacht zum Sonntag mit einem Messer am Hals schwer verletzt haben. Die mutmaßliche Täterin war nach weiteren Polizeiangaben vom Donnerstag am Dienstag in ihrer Heilbronner Wohnung gestellt worden. Der Mann ist mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen. Ob die beiden sich kannten, ist noch unbekannt.

