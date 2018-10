Weil er ein Beil in der Hand hielt, hat ein Mann in Ellwangen für Aufregung gesorgt. Zeugen hatten sich bei der Polizei gemeldet, nachdem sie den 63-Jährigen mit dem Werkzeug an einer Bushaltestelle nahe der Bundesstraße 290 beobachtet hatten. Polizisten suchten den Mann am Montagvormittag auf und sprachen ihn an. Ihnen sagte der Mann, er habe das Werkzeug gefunden. Die Polizei nahm das Beil an sich. „Der Mann hat aber niemanden bedroht oder angegriffen“, sagte ein Sprecher der Polizei. Die „Schwäbische Zeitung“ hatte zuvor über den Fall berichtet. Nach Polizeiangaben lebte der 63 Jahre alte Mann in einer Einrichtung für körperlich behinderte und psychisch kranke Menschen. Ob er selbst an einer psychischen Krankheit leidet, war zunächst nicht bekannt.