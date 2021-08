Mann küsst Kind in einer Regionalbahn auf den Mund

In einer Regionalbahn in Oberschwaben soll ein Reisender ein vier Jahre altes Kind auf den Mund geküsst haben. Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und Beleidigung gegen den 20 Jahre alten Mann, wie es am Mittwoch hieß.

Das Mädchen und eine Jugendliche seien gemeinsam mit mehreren Verwandten im Zug nach Erbach gewesen. Auf der Suche nach einem Sitzplatz seien sie an dem mutmaßlichen Täter vorbeigelaufen. Erst soll er die 16 Jahre alte Jugendliche beleidigt und dann das Mädchen auf den Mund geküsst haben. Nachdem ihn dessen Eltern zur Rede gestellt hatten, so die Polizei, entfernte er sich. Beamte konnten den Verdächtigen bei der Ankunft des Zuges in Biberach an der Riß vorläufig festnehmen, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:210818-99-884840/2

Mitteilung