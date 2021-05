Auf der Suche nach der letzten Eisenbahnbrücke bei Isny, einem Relikt aus jener Zeit, als die Allgäuer Kurstadt noch per Schiene an die große weite Welt angeschlossen war. Die Richtung weist der von Gebüsch überwucherte Bahndamm. Wildnis rings umher. Dann gerät die Brücke in der ganzen Verwunschenheit aufgegebener Menschheitsrelikte ins Blickfeld: rostende, zusammengenietete Stahlträgerkonstruktionen überspannen die Untere Argen. Die Eisenbahnschwellen faulen.