Wegen Sekundenschlafs ist ein 70 Jahre alter Autofahrer mit seinem Fahrzeug zwischen Ulm und Blaubeuren von der Bundesstraße 28 abgekommen. Er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Das Auto überfuhr im Bereich eines Steinbruchs ein Verkehrszeichen, das sich in den Motorraum bohrte. An der Unfallstelle lief daher Öl aus, das die Feuerwehr mittels Ölbinder auffing. Den Schaden am Fahrzeug bei dem Unfall am Mittwoch bezifferte die Polizei mit rund 10 000 Euro.