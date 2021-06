Mann kommt bei Frontalzusammenstoß zweier Autos ums Leben

Ein Mann ist in Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis) mit seinem Auto frontal mit einem anderen Wagen zusammengestoßen und ums Leben gekommen. Dem 20 Jahre alten Fahrer sei in einer Kurve ein Auto auf seiner Fahrspur entgegenkommen, teilte die Polizei mit. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 37-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos sowie seine mitfahrende vierjährige Tochter wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache war zunächst nicht bekannt.

