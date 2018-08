Mann klettert auf Zug und fährt von Baden-Baden nach Rastatt

Ein 23-Jähriger ist im Hauptbahnhof von Baden-Baden auf einen Regionalzug gesprungen und bis Rastatt mitgefahren. Der blinde Passagier sei am Donnerstag von Reisenden bemerkt worden, die die Notbremse gezogen hätten, teilte die Bundespolizei in Offenburg am Freitag mit. Der Mann sei bei der lebensgefährlichen Fahrt nicht verletzt worden. Den Angaben zufolge stieg der 23-Jährige in Baden-Baden kurz aus. Als sich die Türen geschlossen hatten, wollte er weiter mitfahren und kletterte auf die Bahn. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

