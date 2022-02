Mann in U-Haft nach mutmaßlichem Kindesmissbrauch

Ein Mann steht im Verdacht, über Jahre drei Kinder sexuell missbraucht zu haben. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft vom Donnerstag wurde der 51-Jährige am Mittwoch verhaftet. Nach einem Zeugenhinweis hatte die Polizei dessen Wohnung im Oktober 2021 durchsucht und Beweismaterial mitgenommen. Danach erhärtete sich der Verdacht gegen den Mann, dass er ein vierjähriges Mädchen in Stuttgart und zwei siebenjährige Mädchen in Blankenburg (Sachsen-Anhalt) in den Jahren 2009 bis 2014 missbraucht haben soll.

PM

