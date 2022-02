Ein Begleiter des Verletzten habe die Polizei gerufen, sei aber aktuell nicht tatverdächtig, sagte ein Polizeisprecher. Eine mögliche erste Spur führte in die Shoppingmeile Königstraße. Passanten sollen dort laut Polizei zwei Männer in blutiger Kleidung und mit Blutspuren an den Händen gesehen haben.

Mitteilung der Polizei

© dpa-infocom, dpa:220206-99-00062/2

