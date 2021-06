Mann in Lastwagen eingeklemmt: Bundesstraße gesperrt

Ein Lastwagen ist auf der Bundesstraße 29 im Ostalbkreis von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Der 35 Jahre alte Fahrer wurde dabei eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte. Die Straße ist in Folge des Unfall am Morgen zunächst voll gesperrt worden. Der Lastwagenfahrer war laut Polizei auf Höhe von Westhausen nach rechts auf das Bankett geraten und dann links von der Fahrbahn abgekommen. Dort fiel der Lastwagen mit Langholz an Bord auf die Seite und klemmte den Fahrer ein. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Mitteilung der Polizei