Ein 38-Jähriger ist in Karlsruhe von einem Zug erfasst und getötet worden. Der Mann sei am frühen Donnerstagmorgen am Rand der Gleise unterwegs gewesen, als von hinten ein Zug mit rund 140 Kilometern pro Stunde vorbeifuhr, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Verunglückte sei weggeschleudert und dabei tödlich verletzt worden. Der Lokführer hatte noch eine Notbremsung eingeleitet. Nach ersten Ermittlungen war der Mann auf dem Weg zu einem Bekannten.

Mitteilung der Polizei