Mann in Gewerbegebiet angeschossen und schwer verletzt

Im einem Gewerbegebiet in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ist am Dienstag ein 33 Jahre alter Mann angeschossen und schwer verletzt worden. Zeugen berichteten gegen 11.40 Uhr von Schüssen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen mitteilte. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften sei zum Ort des Geschehens unweit von Stuttgart geeilt, eine Fahndung sei eingeleitet worden. Der Schwerverletzte wurde notärztlich versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Am Abend waren noch mehr als 100 Kräfte der Polizei im Einsatz, wie ein Sprecher sagte.

Die Polizei ging nicht davon aus, dass eine Gefahr für Unbeteiligte besteht. Vor den Schüssen hätten Zeugen Streitigkeiten gehört, berichtete der Sprecher weiter. „Wir gehen daher davon aus, dass es zwischen den Parteien eine Vorgeschichte geben muss.“ Der 33-Jährige sei am Nachmittag operiert worden. Die Ermittler hätten noch nicht mit ihm sprechen könnten.

