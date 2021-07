Ein Mann ist in Esslingen durch Schüsse schwer verletzt worden. Er schwebe aber nicht in Lebensgefahr, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag weiter. Zuvor habe es eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gegeben. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

