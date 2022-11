Mann in Calw mit Messer angegriffen

Ein 26 Jahre alter Mann soll in Calw versucht haben, einen anderen Mann mit einem Messer zu töten. Er griff den 47-Jährigen überfallartig auf einem Parkplatz an und verletzte ihn, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Tübingen am Donnerstag mitteilten. Zur Schwere der Verletzungen konnten die Beamten keine Angaben machen.

Der Tatverdächtige flüchtete direkt nach dem Angriff am Dienstagmorgen. Die Polizisten nahmen ihn wenige Stunden später fest. Das Tatmotiv war laut den Beamten zunächst unklar. Der 26-Jährige wurde am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Dieser sah gegen Auflagen von einem Haftbefehl ab.

Pressemitteilung

© dpa-infocom, dpa:221110-99-468762/2