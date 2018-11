Ein 62 Jahre alter Mann ist in Ulm bei dem Versuch, einem Lastwagen beim rückwärts Einparken zu helfen, ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stand der 62-Jährige am Mittwoch hinter einem Laster, um einen 55-jährigen Fahrer einzuweisen. Nach ersten Ermittlungen drückte der Fahrer den Mann gegen einen stehenden Anhänger und verletzte ihn dabei schwer. Der 62-Jährige wurde in eine Klinik gebracht, wo er starb.

