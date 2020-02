Mann greift Jugendlichen an und verletzt sich selbst tödlich

Von Deutsche Presse-Agentur

Am Rande von Nachtumzügen im Kreis Biberach hat es bei gewaltsamen Auseinandersetzungen Verletzte gegeben.

In Ochsenhausen hätten mehrere Personen am späten Freitagabend auf einen am Boden liegenden 21-Jährigen eingetreten, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Wenig später sei ein 24 Jahre alter Mann niedergeschlagen worden. Mehrere unbekannte Täter hätten auf ihn eingetreten.