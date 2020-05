Ein Unbekannter hat einem 19-Jährigen in Karlsruhe Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ihn mit einem Teleskopschlagstock angegriffen. Er erlitt Platzwunden am Kopf und Prellungen am Oberkörper, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Das Opfer hatte demnach am Samstagabend auf eine Straßenbahn gewartet, als der Unbekannte aus einer Gruppe auf ihn zukam und ihn angriff. Ein zweiter Mann aus der Gruppe habe daneben gestanden und den Schläger angefeuert. Der Täter hörte laut Polizei erst auf, als der 19-Jährige am Boden lag. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Mitteilung