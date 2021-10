Mann gerät zwischen landwirtschaftliche Anhänger und stirbt

Ein 43-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall im Hohenlohekreis tödlich verunglückt. Der Mann arbeitete nach Polizeiangaben in der Nacht von Sonntag auf Montag alleine auf einem Grundstück bei Pfedelbach, als er zwischen zwei landwirtschaftliche Anhänger geraten und von diesen eingeklemmt worden sei. Dadurch habe der Mann so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch an der Unfallstelle gestorben sei.

© dpa-infocom, dpa:211018-99-643539/2

