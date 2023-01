Mann geht mit Kettensäge auf Polizisten los

Ein 58 Jahre alter Mann soll mit einer Kettensäge auf einen Gerichtsvollzieher und anschließend auf Polizisten losgegangen sein. Ein Beamter gab nach Angaben der Polizei am Donnerstag einen Warnschuss ab, um Schlimmeres zu verhindern. Bei dem Vorfall in Berglen (Rems-Murr-Kreis) sei niemand verletzt worden. Der 58-Jährige habe sich danach in sein Gehöft zurückgezogen.

Ein Spezialeinsatzkommando habe den Mann widerstandslos festnehmen können, nachdem eine Beratergruppe zu ihm über ein Fenster Kontakt aufnehmen konnte. Auch ein Polizeihubschrauber sei im Einsatz gewesen. Offenbar habe sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und sei in eine psychiatrische Spezialklinik eingeliefert worden.

PM Polizei

© dpa-infocom, dpa:230112-99-197509/2