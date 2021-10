Mann flüchtet aus Psychiatrie im Kreis Heilbronn

Ein Mann ist aus der offenen Station der Klinik am Weissenhof in Weinsberg (Kreis Heilbronn) geflüchtet. Die Polizei suchte am Sonntag mit Hubschraubern nach dem 40-Jährigen, wie die Beamten mitteilten. Wie er fliehen konnte, war noch unklar.

Bereits vor zwei Wochen waren vier Männer aus einer geschlossenen Station des Klinikums geflohen. Einen Zusammenhang mit der Flucht des 40-Jährigen gebe es nicht, so die Polizei.

© dpa-infocom, dpa:211010-99-546739/2

