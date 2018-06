Mann fesselt 15-Jährige auf dem Schulklo und flüchtet

Ein Unbekannter hat am Dienstag in einer Schule in Nürtingen (Kreis Esslingen) ein Mädchen auf der Toilette angegriffen und gefesselt. Anschließend flüchtete er durch die Innenstadt, wie die Polizei mitteilte. Mit einem Hubschrauber wurde der Mann nach der Tat erfolglos gesucht. Bis zum Abend fehlte jede Spur von dem Täter, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Die Schülerin sei unverletzt und werde derzeit betreut, hieß es weiter. Die Motive des Mannes liegen noch im Dunkeln. Die Kriminalpolizei ermittelt. Bei der Schule war am Nachmittag niemand für Nachfragen erreichbar.

Pressemitteilung Polizeipräsidium Reutlingen