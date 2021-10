Mann fällt bei Baumarbeiten von Leiter - tödlich verletzt

Nach dem Sturz von einer Leiter ist ein älterer Mann in St. Blasien im Schwarzwald gestorben. Eine Nachbarin hatte den 76-Jährigen am Donnerstagnachmittag um Hilfe rufen hören, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie fand den Rentner demnach schwer verletzt in seinem Garten liegen. Der 76-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben. Die Polizei nimmt an, dass der Mann Bäume schneiden wollte und dabei aus großer Höhe von der Leiter fiel.

© dpa-infocom, dpa:211015-99-607610/2

Mitteilung der Polizei