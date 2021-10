Ein Mann ist im Alb-Donau-Kreis mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 52-Jährige kam am Dienstag in einer Linkskurve auf den Seitenstreifen und verlor dann die Kontrolle über den Wagen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, kam von der Straße ab und prallte gegen den Baum. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.