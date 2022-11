Mann fährt immer wieder ohne Führerschein

Als ziemlich unbelehrbar hat sich ein Autofahrer in Eislingen/Fils (Kreis Göppingen) erwiesen: Die Polizei erwischte den 54-Jährigen am Freitag beim Fahren ohne Führerschein - wie bereits einige Tage zuvor. Ein Gericht hatte dem Mann vor Monaten die Fahrerlaubnis entzogen, hieß es in den Polizeiangaben von Dienstag. Der Mann muss mit einer weiteren Strafanzeige rechnen. Das Gericht sollte prüfen, ob sein Auto eingezogen werden kann.

Pressemitteilung

