Mann fährt auf Sattelschlepper auf und stirbt

Mit seinem Transporter samt Anhänger ist ein Mann auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau von hinten auf einen Sattelzug aufgefahren und ums Leben gekommen. Der 54-Jährige sei am Donnerstagvormittag in Richtung Nürnberg zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn/Untereisesheim im stockenden Verkehr mit seinem Transporter gegen den Lastwagen geprallt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 37 Jahre alte Lkw-Fahrer sei unverletzt geblieben.

© dpa-infocom, dpa:220428-99-82992/3