Mann fühlt sich durch Notarztwagen behindert - und fährt ihn weg

In Stuttgart ermittelt die Polizei gegen einen 49-Jährigen, der einen Notarztwagen im Einsatz unberechtigterweise zur Seite gefahren hat. Am Dienstagabend wurde der Notarzt zu einem Einsatz gerufen, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten.

Der 43-Jährige stellte seinen Wagen ab und blockierte dabei offenbar eine Einfahrt, so dass der 49-Jährige nicht mehr ausfahren konnte. Kurzerhand setzte sich der 49-Jährige in das Fahrzeug und fuhr mehrere Meter nach vorn.

Der Notarzt sprach den Tatverdächtigen daraufhin an und hielt ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fest. Der uneinsichtige 49-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und muss nun mit einer Anzeige wegen Unbefugtem Gebrauch eines Fahrzeugs rechnen.