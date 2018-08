Mann fällt von Traktor und verletzt sich lebensgefährlich

Ein 34-Jähriger ist beim Sturz von einem Traktor in Biederbach (Kreis Emmendingen) lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber habe ihn am Sonntagabend in ein Krankenhaus geflogen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der 34-Jährige und der 22 Jahre alte Fahrer des Traktors waren demnach auf der Rückfahrt von einem Fest und hatten vermutlich Alkohol getrunken. Warum der 34-Jährige stürzte, war zunächst unklar. Der Traktorfahrer musste seinen Führerschein abgeben.

Mitteilung der Polizei