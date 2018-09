Mann fällt bei Streit auf Gleise: Lebensgefährlich verletzt

Ein Mann ist in Esslingen am Neckar bei einem Streit auf die Gleise gefallen und von einer S-Bahn lebensgefährlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, hatte der 36-Jährige am Nachmittag aus noch ungeklärter Ursache am Bahnhof eine Auseinandersetzung mit einem anderen Mann. Dabei stürzte er ins Gleisbett - die genauen Hintergründe waren zunächst unklar. Gerüchte, nach der der 36-Jährige auf die Gleise gestoßen wurde, konnte die Polizei zunächst nicht bestätigen. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht. Sein Kontrahent wurde dem Sprecher zufolge für Befragungen vorübergehend in Gewahrsam genommen.