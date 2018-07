Ein Streit zweier Geschwister um das väterliche Erbe hat im Elsass tödlich geendet. Der 57-jährige Mann habe seine 53 Jahre alte Schwester mit einem Küchenmesser tödlich verletzt, teilte die Polizei in Straßburg mit. Der Mann habe sich bei der Aufteilung des Erbes gegenüber seiner Schwester benachteiligt gefühlt, hieß es. Der Vater war vor drei Monaten verstorben. Das Drama ereignete am Sonntag sich vor den Augen der 80-jährigen Mutter in ihrem Haus in Ottrott. Die Frau wurde mit einem Schock in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Täter holte selbst die Polizei und gestand die Tat.