Mann erleidet schwere Verbrennungen bei Arbeitsunfall

Ein Handwerker hat bei einem Arbeitsunfall in Isny (Kreis Ravensburg) schwere Verbrennungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 52-Jährige schnitt am Mittwoch ein Rohr auf, in dem ein Stromkabel verlief. Dieses verschob er mit einem Schraubenzieher und zerstörte dabei wohl die Isolierung des Kabels. Es entstand eine Stichflamme. Die Flamme verbrannte den Mann an Kopf und Beinen.

