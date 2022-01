Mann erfasst Zehnjährige mit seinem Auto: Schwer verletzt

Ein zehnjähriges Mädchen ist in Stuttgart von einem 86-Jährigen mit einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Dazu kam es, als das Mädchen eine Straße überqueren wollte. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Mädchen erlitt durch den Unfall am Mittwochnachmittag schwere Verletzungen und wurde am Mittwoch in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Unfallursache ist noch unklar.

