Freiamt (dpa/lsw) - Drei scharfe Handgranaten hat ein Mann in Freiamt (Kreis Emmendingen) in seiner Garage entdeckt. Nach Polizeiangaben vom Freitag tauchten die etwa 70 Jahre alten Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg bei Renovierungsarbeiten auf. Kampfmittelbeseitiger des Landeskriminalamts brachten die Granaten in einer gedämmten Kiste in einen nahe gelegenen Steinbruch. Dort wurden sie in der Nacht zum Freitag gezündet.