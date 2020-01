Mann entdeckt Brand und schlägt Alarm: Ein Verletzter

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein 25-Jähriger hat einem minderjährigen Mädchen in einer Gaststätte in Friedrichshafen (Bodenseekreis) Betäubungsmittel verabreicht. Nach Angaben der Polizei sprach er das 17 Jahre alte Mädchen am frühen Sonntagmorgen auf ihre Erkältung an, woraufhin er ihr Nasenspray anbot.

Dieses hatte er zuvor mit Amphetamin präpariert. Kurz nach Verwendung des Sprays bemerkte das Mädchen die Wirkung. In Anwesenheit der Security-Mitarbeiter gab der Mann den Vorfall zu.