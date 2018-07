Mann dringt in Haus ein und sticht Familienvater nieder

Plötzlich steht ein Fremder im Schlafzimmer der Tochter und sticht mit einem Messer zu: Ein 53-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag in Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) schwer verletzt worden, als er den Unbekannten zur Rede stellen wollte. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 1 Uhr über ein offenes Fenster in das Zimmer eingedrungen. Als er von dem Familienvater ertappt wurde, stach er mehrfach zu.

Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Ehefrau verständigte eine Nachbarin, welche einen Notruf absetzte. Der Schwerverletzte wurde von Polizeibeamten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erstversorgt und anschließend vom Rettungsdienst und Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er operiert werden musste. Lebensgefahr besteht laut Polizei jedoch nicht. Die Tochter befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht im Haus

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber verlief bislang erfolglos.

