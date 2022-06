Mann belästigt mehrere Frauen in Straßenbahn

Ein Mann soll in einer Straßenbahn im Rhein-Neckar-Kreis mehrere Frauen sexuell belästigt haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll der 26-Jährige sich am Dienstagabend vor Fahrgästinnen entblößt haben, von denen viele anschließend aus der Bahn flüchteten. Der Fahrer verständigte bereits zuvor die Beamten, da der Verdächtige in der Bahn rauchte, trank und Frauen anpöbelte.

Die Beamten nahmen den jungen Mann fest. Er kam wieder auf freien Fuß und war bereits wegen anderer Delikte bei der Polizei bekannt.

