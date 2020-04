Mann bei Wohnungsbrand im Rhein-Neckar-Kreis schwer verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein 40 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Die Feuerwehr rettete ihn in der Nacht zum Freitag aus der brennenden Wohnung, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen erlitt er eine schwere Rauchvergiftung, war am Morgen aber außer Lebensgefahr. Eine weitere Person rettete sich den Angaben zufolge selbst ins Freie. Das Feuer entstand nach ersten Ermittlungen durch fahrlässige Brandstiftung in der Küche. Der Schaden wird auf rund 200 000 Euro geschätzt, das obere Stockwerk des Hauses ist zunächst nicht mehr bewohnbar.

